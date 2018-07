Il existe un plan B pour sauver les enfants encore bloqués dans la grotte en Thaïlande

© AFP 2018 Lillian Suwanrumpha Grotte inondée en Thaïlande: les premières images des enfants secourus

Un tube gonflable en nylon a été déployé à proximité de la grotte inondée en Thaïlande où restent encore prisonniers six enfants et leur entraîneur. Les secouristes sont prêts à y recourir si les autres méthodes échouent, affirme le journal britannique The Independent

Deux volontaires, un père et une fille, s'occupent des essais du tube près de la grotte de Tham Luang. Selon eux, l'appareil peut être utilisé comme troisième ou quatrième option, si les autres s'avèrent inefficaces.

«Nous espérons ne pas en arriver là. Mais si ça survient, nous devons y être prêts», a déclaré la jeune fille.

En cas de besoin, le tuyau, plié, sera plongé dans l'eau jusqu'à la grotte, puis sera gonflé, formant ainsi un passage d'un diamètre allant jusqu'à 70 centimètres.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.





Auparavant, une méthode similaire sous la forme d'un tuyau gonflable, ressemblant à un mini sous-marin avec des compartiments d'air a été avancée par l'homme d'affaires américain Elon Musk. Sur son compte Twitter, on peut voir des tests de ce tube dans une piscine à Los Angeles.



Les sauveteurs thaïlandais ont commencé l'extraction des 12 jeunes joueurs de football et de leur entraîneur dimanche matin à 10h00 (05h00 heure de Paris). 90 plongeurs, 50 étrangers et 40 thaïlandais, sont impliqués dans l'opération de sauvetage.

A l'issue de la première phase de l'évacuation des enfants coincés dans la grotte thaïlandaise de Tham Luang, six enfants en ont été extraits, a déclaré Narongsak Osottanakorn, le chef de l'opération de sauvetage.

À la fin du mois de juin 2018, 12 jeunes footballeurs et leur entraîneur thaïlandais ont été pris au piège dans une grotte inondée. Plus d'un millier de personnes venant de différents endroits du globe ont participé aux recherches, et le miracle tant espéré s'est produit neuf jours plus tard: des plongeurs britanniques ont retrouvé les enfants affamés, mais indemnes. Ils pourraient cependant rester sous terre pendant des moisalors que les sauveteurs essaient de trouver comment sortir le groupe du système souterrain complexe dans lequel ils sont emprisonnés.