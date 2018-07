May ou Poutine? Trump précise quel interlocuteur serait plus facile pour lui

© Sputnik . Mikhail Klimentyev Ni ami, ni ennemi: Donald Trump définit qui est Vladimir Poutine pour lui

Comparant les futures rencontres avec Theresa May et Vladimir Poutine qu'il aura en Europe à la fin de cette semaine et au début de la suivante, Donald Trump a déclaré que celle avec le dirigeant de l'État russe pourrait s'avérer plus facile, selon CNN

«J'ai l'Otan. J'ai aussi le Royaume-Uni, ce qui est en quelque sorte un problème. Et j'ai Poutine. Franchement, Poutine pourrait être le plus facile parmi eux», a déclaré le Président américain.

En outre, répondant à la question de savoir si le Président russe était un «ami» ou «ennemi» pour lui, Donald Trump a souligné qu'il était plutôt un «rival».

Les Présidents russe et américain se rencontreront le 16 juillet prochain à Helsinki, en Finlande, pour évoquer les perspectives de développement des relations bilatérales et des dossiers internationaux d'actualité. Ce sera la première rencontre «grand format» des deux dirigeants hors de forums internationaux.

MM.Trump et Poutine se sont croisés pour la première fois à Hambourg en 2017 en marge du sommet du G20 avant de s'entretenir au Vietnam lors d'un sommet de l'Association des pays de coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).