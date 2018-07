Des documents «très sensibles» de drones américains en vente sur le Dark Web

Des pirates informatiques ont tenté de vendre des données «très sensibles» sur les drones militaires des forces armées américaines MQ-9 Reaper sur le Dark Web, a annoncé la société informatique Recorded Future dans un rapport publié sur son site.

«Recorded Future a identifié un nouvel utilisateur sur un forum de hackers qui tentait de vendre des documents très sensibles sur le drone militaire américain MQ-9 Reaper.»

Des analystes ont contacté le hacker et ont confirmé que les documents mis en vente étaient bien authentiques. Selon la société, il a également proposé à la vente des manuels, une liste de militaires pilotant ces drones, ainsi que d'autres informations sensibles.

Comme le signale l'entreprise Recorded Future, même si ces documents n'étaient pas classés top secrets, le fait qu'un seul hacker avec des compétences techniques modestes ait pu identifier plusieurs cibles militaires vulnérables et exfiltrer des informations hautement sensibles en une semaine est un aperçu inquiétant de ce qu'un groupe plus déterminé et mieux structuré avec des ressources techniques et financières supérieures pourrait réaliser.