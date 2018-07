La Banque mondiale dévoile pourquoi l'économie perd jusqu'à 30 trillions USD par an

A cause du fait que plus de 130 millions de filles dans le monde entier ne vont pas à l’école, l'économie mondiale perd jusqu'à 30.000 Md USD par an rapporte la Banque Mondiale.

© AFP 2018 AREF KARIMI Сri de cœur des femmes afghanes: elles évoquent les raisons de leur détresse

Plus de 130 millions de filles dans le monde entier ne vont pas à l'école et, par conséquent, l'économie mondiale perd jusqu'à 30.000 Md USD chaque année, comme l'indique le rapport de la Banque mondiale.

Selon le rapport, si chaque fille dans le monde recevait une éducation complète de 12 ans, les gains totaux des femmes pourraient en outre faire passer l'économie mondiale de 15 à 30 billions de dollars par an.

Selon les données de la BM pour 2016, environ 132 millions de filles âgées de 6 à 17 ans dans le monde ne vont pas à l'école. Neuf filles sur dix (89,3%) reçoivent une éducation primaire, mais seulement trois sur quatre (77,1%) terminent leurs études secondaires. Dans les pays à faible revenu, moins de 65% terminent l'école primaire et seulement un tiers (34,4%) terminent leurs études secondaires.

Les femmes diplômées de l'école primaire ne gagnent que 14 à 19% de plus que les femmes sans éducation. Les filles qui ont reçu un enseignement secondaire complet (12 ans selon les estimations de la Banque mondiale) peuvent s'attendre à un salaire presque deux fois plus élevé et celle qui ont été diplômées des écoles supérieures — trois fois plus que les filles sans éducation.