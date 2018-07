Berlin répond à la demande de Trump d’accroître les dépenses militaires de l’Otan

© REUTERS / Thibault Camus/Pool Macron réagit négativement à la proposition de Trump d’augmenter les dépenses militaires

L'augmentation des dépenses militaires des pays membres de l'Otan à 4% du PIB n'aidera pas à assurer la sécurité internationale, a annoncé le 14 juillet le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas.

«Nous savons que la paix et la sécurité ne se font pas gratuitement. Mais 4% pour les dépenses de défense ne rendront pas notre monde plus sûr. Au lieu de cela, nous avons besoin de plus de respect pour les règles et l'ordre international», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Wir wissen, dass Frieden und Sicherheit nicht umsonst zu haben sind. Aber: Vier Prozent für Verteidigungsausgaben würden unsere Welt nicht sicherer machen. Stattdessen brauchen wir dringend wieder mehr Respekt für Regeln und die internationale Ordnung. #Trump #NATO — Heiko Maas (@HeikoMaas) 14 июля 2018 г.

​Lors du sommet de l'Otan qui s'est déroulé les 11 et 12 juillet à Bruxelles, Donald Trump a appelé ses partenaires de l'Alliance atlantique à accroître leurs dépenses de défense à 4% du PIB. Le Président américain a également réclamé aux alliés, et à l'Allemagne en particulier, d'augmenter leurs budgets militaires afin de respecter leur engagement de les porter à 2% de leur PIB en 2024.

Le locataire de la Maison-Blanche s'en était pris mercredi frontalement à l'Allemagne, accusée d'être «prisonnière» de la Russie pour ses approvisionnements en énergie.