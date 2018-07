2 Palestiniens morts et plus de 10 blessés dans les bombardements israéliens contre Gaza

Dans le contexte des tensions accrues à la frontière israélo-gazaouie, au moins deux Palestiniens avaient trouvé la mort et plus d'une dizaine d'autres avaient été blessés dans les frappes israéliennes contre Gaza, a déclaré à Sputnik le représentant du ministère gazaoui de la Santé Ashraf al-Kidra.

Au moins deux Palestiniens ont trouvé la mort et 14 ont été blessés dans les bombardements de Tsahal, a annoncé le porte-parole du ministère gazaoui de la Santé Ashraf al-Kidra.

«Deux adolescents palestiniens, qui n'avaient que 15 et 16 ans, sont morts et encore 14 personnes ont été blessées dans le bombardement mené samedi par Israël contre l'immeuble non finalisé dans l'ouest de Gaza, place al-Khatib», a-t-il précisé.

Israël a en même temps annoncé avoir frappé un bâtiment de plusieurs étages dans la bande de Gaza, ainsi qu'avoir émis un avertissement à l'avance.

«Tsahal a pris pour cible un immeuble de plusieurs étages dans un camp de réfugiés dans la partie nord de la bande de Gaza, où se trouvait un camp d'entraînement du Hamas», a signalé l'armée dans un communiqué. «Les gens dans l'immeuble ont été prévenus à l'avance de l'attaque».

Auparavant, la radio Tsahal a indiqué que la ville israélienne d'Ashkelon, au nord de la bande de Gaza, avait entendu pour la énième fois les sirènes d'alerte prévenant d'un possible pilonnage. Trois Israéliens ont été blessés par des roquettes tirées depuis la bande de Gaza, d'après des médias locaux.

Plus tôt dans la journée, The Jerusalem Post a pointé que Tsahal venait de mener «la plus importante attaque» de jour contre le Hamas depuis 2014. Le chef du service de presse de Tsahal, Ronen Manelis, a précisé que l'aviation avait bombardé 40 cibles du Hamas au total.