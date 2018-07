L’Algérie et le Maroc ensemble pour fournir la Tunisie en électricité

Ayant un besoin accru en électricité, surtout en été, la Tunisie importera de l’électricité en provenance de l’Algérie et du Maroc. C’est ce qu’a indiqué le PDG de la Société nationale algérienne d’électricité et de gaz Sonelgaz à l’issue de la signature d’un contrat entre les trois pays.

L'Algérie et le Maroc vont désormais fournir ensemble la Tunisie en électricité. C'est ce qu'a affirmé, le 15 juillet, à Alger, Mohamed Arkab, le PDG de la Société nationale algérienne d'électricité et de gaz Sonelgaz, annonçant ainsi la signature d'un contrat avec l'Office marocain de l'électricité et de l'eau potable (ONE) et la Société tunisienne d'électricité et de gaz (STEG) dans cette optique, selon l'Algérie Presse Service (APS).

«Cet accord a été conclu vendredi dernier en Tunisie et porte sur la fourniture de 200 à 300 Megawatts par l'Algérie et le Maroc pour permettre à la Tunisie de faire face à sa demande en énergie», a affirmé le responsable selon l'APS à l'issue d'une rencontre avec les entreprises nationales algériennes agissant dans le domaine de la réalisation des réseaux électriques.

Le 4 juillet, lors de sa visite dans la wilaya d'El-Oued, Mustapha Guitouni, le ministre algérien de l'Energie, avait affirmé que «l'Algérie enregistre une autosuffisance en matière d'électricité et s'oriente vers l'exportation d'une quantité de cette ressource énergétique vers la Tunisie voisine, notamment ses zones frontalières», selon l'APS dans son édition du même jour.

Le ministre a fait savoir que seulement un tiers de l'électricité produite dans cette willaya, frontalière de la Tunisie, était consommée localement.