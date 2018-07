Le témoignage bouleversant des rescapés de la grotte en Thaïlande (vidéo)

Huit jours après le sauvetage du dernier mineur et de l’entraîneur, les 13 rescapés en Thaïlande ont fait leur première apparition en bonne forme devant la presse. Sains et saufs, les rescapés révèlent des détails bouleversants de leur séjour dans la grotte inondée.

Les douze enfants âgés de 11 à 16 ans, et leur entraîneur de 25 ans qui ont passé plus de deux semaines sous terre et sauvés au terme d'une périlleuse opération de secours internationale, sont sortis de l'hôpital à Chiang Rai et se sont adressés à la presse pour la première fois ce mercredi.

Lors de la conférence de presse, un des enfants rescapés de la grotte de Thaïlande a raconté le «miracle» d'avoir été découverts après neuf jours sans contact avec le monde extérieur, et pour cause: selon les garçons, ils n'ont rien mangé et uniquement bu de l'eau de pluie pendant ces neuf jours.

«Mon cerveau ne fonctionnait pas très bien» après tant de jours sans nourriture, a décrit Adul Sam-On, 14 ans.

Le gouvernement leur a consacré 45 minutes de son émission de télévision «La Thaïlande va de l'avant». La conférence de presse a été diffusée en direct par plusieurs dizaines de chaînes.

La Thaïlande et le monde entier ont suivi de près la saga des 12 enfants et de leur entraîneur de 25 ans bloqués depuis le 23 juin par la montée des eaux dans le vaste réseau souterrain de cette grotte. Les médias internationaux ont envoyé des centaines de journalistes sur place. Le 10 juillet, le dernier mineur et l'entraîneur ont été remonté à la surface à l'issue de l'opération qui a pris trois jours.