Citoyenne russe arrêtée aux USA: Moscou voit un lien avec le sommet Poutine-Trump

L'arrestation de Maria Boutina, une citoyenne russe installée aux États-Unis, est liée à la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump qui s'est tenue le 16 juillet à Helsinki, a déclaré la diplomatie russe par la voix de sa porte-parole, Maria Zakharova.

«Cela s'est produit avec l'objectif clair de minimiser l'effet positif» du sommet entre les deux dirigeants, a-t-elle affirmé lors d'une conférence.

«De notre côté, nous prenons toutes les mesures possibles en vue de protéger les droits et les intérêts légales d'une citoyenne russe. L'ambassade de Russie à Washington est entrée en contact avec les autorités américaines pour obtenir une rencontre entre le consul et Maria Boutina, qu'ils sont obligés de nous offrir», a-t-elle poursuivi.

Elle a également constaté la présence d' «insinuations et d'intox» dans la presse concernant cette ressortissante russe.

«Elle est recherchée sur des photos prises lors de rencontres qui ont eu lieu un an ou un an et demi plus tôt», a ajouté M.Zakharova.

Maria Boutina, résidant à Washington, a été arrêtée dimanche 15 juillet, à la veille du sommet Poutine-Trump. Elle est soupçonnée d' «être entrée en collusion [avec des représentant russes] en vue de travailler en tant qu'agent étranger». La femme devrait comparaître mercredi devant un tribunal fédéral, à Washington, selon le ministère de la Justice.