Après Zinedine Zidane en 2010, Kylian Mbappé pourrait bientôt se rendre en Algérie

Kylian Mbappé, l'une des stars de l'équipe de France lors de la Coupe du Monde de football 2018 en Russie, pourrait se rendre prochainement en Algérie, à l'invitation de la Fédération algérienne de football (FAF). C'est ce qu'a déclaré une source bien informée au site d'information Observ Algérie dans son édition du 17 juillet.

Fils d'un père camerounais et de Fayza Lamari, originaire du village de Hammam dans la commune d'Amizour, wilaya de Bejaïa en Algérie, Kylian Mbappé, après son premier match et son premier but avec son club le PSG face à Metz le 8 septembre 2017, avait déclaré au micro de la chaîne de sport qatarie beIN Sports qu'il était fier de ses origines algériennes. «Ma nationalité est française, mais mes origines sont algériennes. Je ne peux renier mes origines, et je suis très content» avait-il affirmé.

A en croire ces sources citées par Observ Algérie, les responsables de la FAF souhaiteraient recevoir le jeune footballeur français comme cela avait été le cas avec Zinedine Zidane, lui aussi d'origine algérienne, en mars 2010 à Alger. L'ancien capitaine de l'équipe de France avait même été reçu par le Président algérien Abdelaziz Bouteflika.

Après la victoire des Bleus, le chef de l'État algérien a adressé, le 15 juillet, un message de félicitations à son homologue français dans lequel il a notamment déclaré: «je suis convaincu, pour ma part, que le succès de la France en coupe du monde de football constituera, par de-là la valeur d'exemple qu'il représente pour plusieurs générations de sportifs et de fans, un facteur puissant de promotion et de développement des liens entre les jeunes de nos pays et de rapprochement autour des valeurs essentielles de paix, de respect, d'amitié et de solidarité», selon le site d'information Tout Sur l'Algérie.

De son côté, s'exprimant sur la polémique concernant les origines des joueurs de l'équipe de France, et particulièrement en réponse aux propos de l'ancien défenseur international croate Igor Stimac qui avait déclaré à l'agence turque Anadolu: «nous affrontons la République française et le continent africain», Didier Deschamps a affirmé que cette diversité constituait une richesse.«L'équipe de France a des joueurs d'origine africaine et d'outre-mer. Ça a toujours été une richesse pour le football, pour tous les sports français. Ils sont tous Français et tous fiers d'être Français. Par leur origine, leur enfance, leurs amis et leurs familles qu'ils ont dans différents pays; il y a évidemment un attachement pour ces pays», a affirmé le sélectionneur à la presse à la veille du match de la finale de la Coupe du Monde face à l'équipe croate.

​Pour rappel, sur les 23 joueurs retenus par Didier Deschamps pour la Coupe du Monde en Russie, pas moins de seize sont originaires d'Afrique, dont deux du Maghreb.