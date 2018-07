Destructions, évacuations et des blessés: une série de tornades frappent les USA (images)

صورة مذهلة لاعصار التقطها آشلي فليتشال من منزلها على بعد 3 أميال شمال مدينة Bondurant

A STUNNING photo of a #tornado that blew through Bondurant today. Ashley Fletchall took this from her home 3 miles north of town. #iowa #iawx

عبر KCCI pic.twitter.com/uD8C4oudCg