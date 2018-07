Juncker aurait expliqué à Trump la position de l’UE avec des cartes colorées

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a utilisé des cartes colorées à l'appui de ses arguments lors de sa rencontre avec Donald Trump. Comme l'indique The Wall Street Journal en citant des sources au sein de l'UE, sur les cartes les questions liées au commerce étaient expliqués sous une forme simplifiée.

Selon le journal, sur chaque carte était présentés au maximum trois paramètres pour un sujet particulier, par exemple, le commerce automobile ou les normes d'équipement médical. Au total, Jean-Claude Juncker a utilisé plus de dix cartes.

«Nous avons su que ce n'était pas un séminaire scientifique. Tout devait être très simple», a déclaré sous couvert d'anonymat un représentant de l'UE, présent lors de la réunion.

Donald Trump a rencontré le 26 juillet Jean-Claude Juncker à la Maison-Blanche. Le président de la Commission européenne et le Président américain ont convenus de lancer une série de discussions concernant l'agriculture, l'industrie et l'énergie afin de régler les différends commerciaux qui opposent l'UE et les États-Unis. Donald Trump a évoqué le début d'une «nouvelle phase» dans les relations entre Washington et Bruxelles. Il a précisé que les deux parties voulaient aller vers le «zéro tarifs douaniers» pour leurs échanges industriels.