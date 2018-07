Les feux terrifiants en Californie continuent de gagner du terrain (vidéo)

38.000 personnes ont été évacuées, des incendies de forêts mortels font rage depuis quatre jours en Californie. Au moins cinq morts ont été recensés pour le moment, dont deux enfants et des pompiers, relate The Guardian.

Le feu, qui a gagné plus de 19.500 hectares, est déjà considéré comme le plus grand incendie de forêts en Californie. Près de 5.000 bâtiments sont menacés par les flammes, alors que l'incendie en a déjà détruit 500. Le Département californien de protection des forêts et de lutte contre les incendies (Cal Fire) a souligné que plus de 10.000 pompiers participaient à la lutte contre les 14 feux de forêts.

Selon le Service météorologique national (NWS), il reste toujours le risque que l'incendie continue de se propager, car les conditions dans la région continueront à être chaudes, sèches et venteuses partout ce week-end, aggravant le danger.