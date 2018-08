Débris et colonne de fumée noire: les images du crash au Mexique

Les images du crash de l'avion de la compagnie Aeromexico dans lequel deux personnes ont été grièvement blessées ont été diffusées sur la Toile. Elles montrent un avion s'étant écrasé en plein champ et une colonne de fumée noire qui monte vers le ciel.



Sur une autre vidéo on voit les secouristes arriver massivement sur les lieux de la catastrophe.



Selon le gouverneur de l'État du Durango, José Rosas Aispuro, le crash a été provoqué par une violente rafale de vent au moment du décollage. L'avion a touché le sol avec son aile gauche et a perdu deux moteurs après le choc. Le gouverneur a cependant signalé sur Facebook que déterminer précisément les causes de l'accident était du ressort des autorités compétentes.

Le drame a été évité de justesse car le choc s'est produit de manière parallèle au sol et le nez de l'appareil, un Embraer 190 , ne s'est pas redressé de manière trop importante.

Tous les occupants de l'avion ont réussi à en sortir avant qu'il ne prenne feu, et l'incendie a été rapidement maîtrisé.

Selon les dernières informations disponibles, 49 personnes ont été hospitalisées, dont deux dans un état grave.