État-major russe: les opérations dans le sud-ouest syrien ne visent que les terroristes

Dans le sud-ouest de la Syrie, des opérations militaires ont été lancées uniquement contre les membres d'organisations terroristes, a indiqué aux journalistes le chef du Commandement opérationnel principal de l'état-major russe, le général de corps d'armée Sergueï Roudskoï.

«Je voudrais attirer votre attention sur le fait que des opérations n'ont été menées dans le sud-ouest de la Syrie que contre les terroristes de Daech* et du Front al-Nosra*. Quant aux régions contrôlées par les détachements de l'opposition modérée, des mesures ont été prises par le Centre pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie en vue de réconcilier les membres des formations armées illégales et de rétablir le pouvoir de l'État», a-t-il souligné.

Sergueï Roudskoï a ajouté que les radicaux ont eu le choix entre profiter de l'amnistie accordée, déposer les armes et reprendre le cours d'une vie pacifique ou partir avec leurs familles pour le gouvernorat d' Idlib . Dans leur grande majorité, les membres des formations armées illégales ont préféré rester dans leurs localités.

L'armée syrienne a instauré son contrôle total sur le bassin du Yarmouk dans le sud-ouest de la Syrie, a annoncé mardi dernier la chaîne al-Manar. La rivière qui forme la limite sud du plateau du Golan sépare Israël et la Jordanie dans sa partie la plus basse, et la Syrie de la Jordanie dans sa partie haute. Ainsi, Damas contrôle actuellement les provinces de Deraa et de Quneitra et la frontière avec la Jordanie et Israël.

*Organisation terroriste interdite en Russie