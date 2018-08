Des bombardiers nucléaires américains survolent une nouvelle fois la mer de Chine

Deux bombardiers Stratofortress B-52 de l'US Air Force et deux avions P-8 Poseidon de l'US Navy ont effectué des vols au-dessus de la mer de Chine méridionale pour améliorer «l'intégration des forces interarmées», a communiqué le service de presse de l'US Pacific Air Forces. Les vols ont eu lieu le 1er août, a-t-il été précisé.

Depuis 2004, l'United States Indo-Pacific Command (USINDOPACOM), assure un programme de «présence continue de bombardiers», selon le communiqué.

Les vols auraient eu lieu plus d'un jour, comme le montrent des clichés de l'armée datées du 2 août.

Selon les annonces publiques du gouvernement américain, des avions B-52 se sont envolés vers la mer de Chine orientale après avoir décollé de la base aérienne de Barksdale, en Louisiane. Après avoir effectué une mission d'entraînement, les avions ont atterri sur la base aérienne d'Andersen, à Guam, en Micronésie.

En juin, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a critiqué la présence de bombardiers américains au-dessus de la mer de Chine méridionale.

«La Chine ne sera effrayée par aucun navire ou avion militaire et nous ne ferons que prendre plus résolument toutes les mesures nécessaires pour défendre la souveraineté et la stabilité du pays, protéger la paix et la stabilité de la mer de Chine méridionale», a souligné la porte-parole.

© AP Photo / Bullit Marquez La tension monte d’un cran en mer de Chine méridionale entre Pékin et Washington

Les États-Unis ont critiqué à plusieurs reprises Pékin pour avoir militarisé la région contestée de la mer de Chine méridionale en implantant des infrastructures militaires sur des chaînes insulaires, également revendiquées par plusieurs pays.

Au début du mois de juin, après une autre intrusion de B-52 dans la région, Mme Hua a déclaré aux journalistes: «J'espère que les États-Unis clarifieront s'ils envisagent d'envoyer des armes stratégiques offensives comme des bombardiers B-52 en mer de Chine… Si vous avez souvent quelqu'un qui vient à votre porte lourdement armé, ne devriez-vous pas renforcer vos capacités de sécurité et de défense?»