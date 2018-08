Améliorer le comportement de Moscou: Zakharova s’interroge sur le but des sanctions US

Après que la porte-parole du Département d’État a clarifié le but du nouveau train de sanctions antirusses, précisant qu’elles visaient à «encourager le gouvernement [russe] à mieux se comporter», son homologue russe Maria Zakharova a voulu obtenir des exemples de «où et comment» cette tactique avait déjà marché.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova a commenté les propos de son homologue du département d'État Heather Nauert sur les outils utilisés par Washington pour «améliorer le comportement» de Moscou.

La diplomate a mis en doute que les mesures restrictives imposées par les États-Unis affectent les relations russo-américaines en bien.

«Quel genre de liste [de sanctions] "grâce à laquelle les gouvernements sont mis en demeure d'améliorer leur comportement pour avoir de meilleures relations avec les États-Unis" est-ce? Et on voudrait obtenir quelques exemples de où et comment cette méthode a déjà marché», a-t-elle écrit sur Facebook.

Heather Nauert, porte-parole du département d'État, a déclaré jeudi que les États-Unis cherchaient à «améliorer le comportement» de la Russie par les sanctions.

«Quand vous avez cette situation, vous êtes obligé de mener des discussions avec d'autres gouvernements. Et les sanctions sont la façon dont nous essayons d'encourager le gouvernement à mieux se comporter», a-t-elle déclaré.

Washington a annoncé mercredi l'imposition de nouvelles sanctions contre la Russie en raison de l'utilisation présumée d'armes chimiques dans la ville britannique de Salisbury. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les projets de la Maison-Blanche d'introduire de nouvelles sanctions de «collusion entre les États-Unis et le Royaume-Uni» et a promis une réponse symétrique.

Les nouvelles sanctions du fait de «l'utilisation par la Russie d'armes chimiques à Salisbury» entreront en vigueur le 22 août 2018, a annoncé mercredi le Département d'État américain.

Les nouvelles mesures restrictives seront divisées en deux parties. La première tranche des mesures prévoit l'interdiction des exportations en direction de la Russie d'appareils électroniques et de composants à usage civil et militaire. Le second paquet de sanctions, prévu pour l'automne, pourrait prévoir des limitations importantes des importations et des exportations, la baisse du niveau des relations diplomatiques et l'interdiction des vols de la compagnie Aeroflot aux États-Unis.

L'ex-agent double russe Sergueï Skripal et sa fille Ioulia ont été empoisonnés le 4 mars à Salisbury. Une semaine plus tard, la Première ministre britannique, Theresa May, avait accusé la Russie d'être derrière leur empoisonnement. La Russie a toujours démenti les allégations de Londres. Début avril, les chercheurs du laboratoire britannique de Porton Down avaient reconnu ne pas être en mesure d'établir le pays d'où provenait l'agent innervant utilisé dans cette tentative d'assassinat. Le gouvernement russe a à plusieurs reprises demandé à Londres de lui permettre de participer à cette enquête.