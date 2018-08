«L’Inde ne brûle plus d’adhérer à l’initiative indo-pacifique des USA»

L’Inde a décidé de ne pas adhérer à l’initiative de l’Australie, des États-Unis, du Japon pour financer en commun des projets d’infrastructures à titre de contrepoids au projet géopolitique mondial chinois «la Ceinture et la Route». Sputnik a demandé leur avis sur cette question à des analystes russe et chinois.

Les dernières déclarations du Premier ministre indien Narendra Modi montrent que les approches de New Delhi concernant les relations internationales diffèrent radicalement de celles de l'Occident et se rapprochent plutôt de la position de la Russie avec laquelle l'Occident a justement des conflits ces derniers temps, a déclaré à Sputnik Andreï Karneïev, vice-directeur de l'Institut russe des pays d'Asie et d'Afrique.

«Bien que lors de la création du QUAD [Quadrilateral Security Dialogue, mécanisme réunissant quatre puissances de l'indo-pacifique, l'Australie, les États-Unis, l'Inde et le Japon, ndlr], l'accent n'ait pas été mis sur des projets économiques conjoints, mais plutôt sur la coopération en matière de sécurité, les dernières démarches de l'Inde témoignent de ses divergences avec l'Australie, les États-Unis, le Japon sur les questions régionales clés», a expliqué l'interlocuteur de l'agence.

Et de rappeler que, lors leur rencontre informelle de mai à Sotchi, Narendra Modi et Vladimir Poutine s'étaient prononcés pour une architecture de sécurité en Asie-Pacifique indépendante des blocs. En outre, ces derniers temps, on constate que les relations se réchauffent de plus en plus entre la Chine et l'Inde qui abandonnent progressivement leurs griefs réciproques en faveur de leurs intérêts communs.

«Les relations sino-indiennes ont commencé à s'améliorer après la rencontre entre les dirigeants de l'Inde et de la Chine à Wuhan en avril dernier. L'Inde ne brûle plus d'adhérer à l'initiative indo-pacifique des États-Unis ou au QUAD et occupe désormais une position plus neutre», a relevé un autre interlocuteur de Sputnik, Li Kai, de l'Université financière chinoise de Shanxi.

Et d'ajouter que tout comme Moscou, New Delhi insistait sur une coopération inclusive qui soit ouverte à tous dans la région.

Les observateurs constatent que Washington a de moins en moins de chances pour inclure l'Inde dans l'initiative visant à faire comprendre à la Chine que ses ambitions dans la région feront face à l'opposition du QUAD qui s'appliquera à contrer la puissance chinoise grandissante dans cette partie du monde.