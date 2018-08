Que font des navires de guerre russes près des côtes algériennes?

Le destroyer Severomorsk et le croiseur lance-missiles Marchal Oustinov (Maréchal Oustinov) de la flotte russe du Nord ont entamé mercredi une visite à Alger, a annoncé le service de presse de la flotte cité par le ministère russe de la Défense.

© Sputnik . Alexey Danichev Combien de navires russes trouve-t-on en mer?

Le programme de la visite, qui durera jusqu’au dimanche 19 août, prévoit plusieurs rencontres entre les commandants des navires de guerre et le commandement de la région navale centrale de la Marine algérienne.

Le commandant de la flotte, l’amiral Nikolaï Evmenov, qui s’est rendu en Algérie mardi soir, s’entretiendra avec le commandant de la Marine du pays Mohamed Larbi Haouli, a précisé le porte-parole de la flotte, Vadim Serga.

Pendant le séjour des navires russes à Alger, les membres d’équipage du Severomorsk et du Marchal Oustinov participeront à un match de football amical avec des marins algériens, prendront connaissance des curiosités d’Alger et se rendront au musée archéologique de Tipasa.

Le destroyer et le croiseur lance-missiles ont quitté leur base à Severomorsk le 5 juillet dernier. Ils ont déjà parcouru une distance de plus de 6.300 milles nautiques et ont représenté la flotte du Nord lors du Défilé naval principal russe à Kronstadt, aux environs de Saint-Pétersbourg. Ils ont également participé à des manœuvres en mer Baltique engageant des navires des flottes russes de la Baltique et de la mer Noire, avant de poursuivre leurs exercices dans l’Atlantique.