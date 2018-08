La stabilité de l'économie turque importante pour la France, selon Macron cité par Ankara

Au cours d'une conversation téléphonique qu'ils ont eu jeudi, les Présidents Recep Tayyip Erdogan et Emmanuel Macron ont souligné «l'importance de renforcer» leurs liens économiques au moment où Ankara traverse une crise diplomatique avec Washington, a indiqué une source au sein de la présidence turque.

Emannuel Macron, cité par la présidence turque, a déclaré à Recep Tayyip Erdogan que la stabilité de l'économie de la Turquie était importante pour la France.

Les deux dirigeants ont d'ailleurs souligné, au cours de l'échange téléphonique, «l'importance de renforcer davantage les relations économiques et commerciales, et les investissements réciproques entre la France et la Turquie», selon une source à la présidence turque.

© REUTERS / Murad Sezer La chute de la livre turque déclenche un effet domino

Le 10 août, le Président américain a annoncé un doublement des droits de douane sur l'acier et l'aluminium turcs importés aux États-Unis, affirmant que les relations avec Ankara n'étaient «pas bonnes en ce moment». En réponse, la Turquie doublera les taxes sur 22 produits américains pour un montant de 533 millions de dollars.

M. Erdogan, qui fait face à l'un de ses plus difficiles défis économiques depuis son arrivée au pouvoir en 2003, a appelé ses concitoyens à la «lutte nationale» et à changer leurs devises étrangères pour soutenir leur monnaie.