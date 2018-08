La chanteuse Aretha Franklin, «reine de la soul», s'est éteinte à l'âge de 76 ans

Aretha Franklin, «reine de la soul», est décédée à l'âge de 76 ans, selon les informations communiquées par les médias.

La chanteuse Aretha Franklin, détenteuse de 18 Grammy, souffrait d'un cancer du pancréas. La reine de la soul, à qui un cancer a été diagnostiqué en 2010, recevait depuis plus d'une semaine des soins palliatifs à son domicile de Détroit, selon l'AFP. Quelques jours plus tôt, le journaliste et proche de la star Roger Friedman avait annoncé que la chanteuse se trouvait dans un état critique.

Durant sa riche carrière, dont les débuts remontent à 1956, l'interprète de «Respect» et «Chain Fools» a obtenu 18 Grammy Awards et 25 disques d'or. Ce parcours artistique a fait d'elle l'une des personnalités afro-américaines les plus connues.

