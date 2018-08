La nécessité d’un dialogue avec Moscou expliquée par Prague

Le Président tchèque Milos Zeman est un partisan du dialogue entre la Russie et l'Occident car si les chefs d'État ne communiquent pas, la situation internationale ne fera qu'empirer, a déclaré à Sputnik le porte-parole de M.Zeman, Jiri Ovcacek.

Les critiques du Président tchèque qualifient souvent de «hors norme» sa volonté de mener un dialogue avec la Russie, mais pour M.Ovcacek, cette position est plutôt «normale».

«Vous voyez que la situation dans le monde évolue progressivement, le dialogue avec la Russie se développe à différents niveaux. Il suffit de se rappeler le récent sommet Russie-USA à Helsinki, les pourparlers des dirigeants russes avec les chefs de gouvernement italien et autrichien et d'autres rencontres encore», a-t-il expliqué.

«Nous voyons une évolution positive en Syrie, nous voyons un dialogue intense entre la Russie et Israël. Nous voyons une politique changeante du Président américain. Et Milos Zeman se rend parfaitement compte de la nécessité d'un dialogue des États-Unis et des pays de l‘UE avec la Russie. Mais cela ne plaît pas à certains journalistes et à une partie de l'opinion publique. D'où viennent des obstructions, des étiquettes idéologiques», a souligné M.Ovcacek.