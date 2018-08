Diplomatie ou sanctions? Les Américains tranchent

Les citoyens américains préfèreraient que leur gouvernement adopte une approche diplomatique face à Moscou plutôt que d'introduire de nouvelles sanctions, rapporte un récent sondage de l'agence Gallup.

© AFP 2018 MLADEN ANTONOV Le Kremlin dévoile l'attitude de Poutine envers les nouvelles sanctions américaines

Ainsi, plus de la moitié des personnes interrogées (58%) estiment qu'il faut améliorer les relations avec la Russie au lieu de prendre des mesures économiques à son encontre. L'introduction des sanctions antirusses n'est soutenue que par 36% des Américains ayant participé au sondage.

De plus, deux tiers des Américains affirment qu'ils s'intéressent aux informations concernant l'ingérence russe présumée dans la présidentielle américaine de 2016 et un peu plus d'un tiers (39%) des personnes interrogées estiment que Moscou s'est bien ingéré dans les élections américaines et a influencé leurs résultats.

Plus de mille Américains ont participé à ce sondage effectué par Gallup entre le 1er et le 12 août.

Washington a annoncé le 8 août la mise en place de nouvelles sanctions contre Moscou en raison de l'utilisation présumée par la Russie d'armes chimiques dans la ville britannique de Salisbury. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié ce nouveau projet de sanctions de «collusion entre les États-Unis et le Royaume-Uni» et a promis une réponse symétrique de la part de Moscou.

La nouvelle vague de sanctions américaines concernera des exportations dans le domaine de l'électronique et des technologies de l'industrie pétro-gazière, le premier bloc devant entrer en vigueur le 22 août et le deuxième bloc cet automne.