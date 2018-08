Riyad-Rabat: message du roi Salmane à Mohammed VI, que faut-il en retenir?

À l'occasion de la Fête de la jeunesse au Maroc, célébrée le 21 août, le roi d'Arabie saoudite Salmane ben Abdelaziz Al Saoud a envoyé le 19 août un message de félicitations au souverain marocain, lui affirmant sa volonté de développer les relations entre les deux pays dans tous les domaines. C'est ce qu'a rapporté le site d'information Le 360 dans son édition du 19 août.

Au nom du peuple et du gouvernement de son pays, le roi saoudien a exprimé «ses sincères félicitations et ses vœux de meilleurs santé et de bonheur au souverain [ Mohammed VI , ndlr] et de davantage de progrès et de prospérité au gouvernement et au peuple frère marocain», selon le média.

Dans le même sillage, évoquant les relations bilatérales, le souverain saoudien «s'est félicité des relations distinguées unissant les deux pays frères, exprimant son attachement à les développer dans tous les domaines», a souligné le site d'information.

Le message du roi d'Arabie saoudite à son homologue marocain intervient dans un contexte particulier. En effet, dans son édition du 2 août, le journal espagnol La Vanguardia, citant un responsable du ministère marocain des Affaires étrangères et de la coopération internationale, a rapporté que les relations entre le Maroc et l'Arabie saoudite sont «à leur niveau le plus bas».

Selon un communiqué du Cabinet royal saoudien publié le 31 juillet, le roi Salmane a décidé de passer ses vacances à Neom, en Arabie Saoudite, au lieu de Tanger au Maroc, comme chaque année.

Le 27 juillet, le site d'information Maghreb intelligence a rapporté que le roi Mohammed VI aurait rencontré l'émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani , qui aurait rendu visite au souverain à sa résidence dans la ville côtière marocaine de M'dieq.

«Selon des sources bien informées à Doha, le jeune émir du Qatar s'est rendu ces derniers jours chez le souverain alaouite qui passe ses vacances dans sa résidence d'été de M'dieq au bord de la Méditerranée», a affirmé le site. «De même, Mohammed VI aurait été vu au bord de la Qatara, le yacht personnel de Tamim Ben Hamad, qui mouille dans l'un des ports de plaisance de la région», a-t-il ajouté.

Commentant cette rencontre entre les deux souverains, le média estime que la relation entre les deux pays est de plus en plus forte, indiquant que les vacances passées par l'émir du Qatar au Maroc sont une preuve d'une relation diplomatique forte entre Rabat et Doha.

Pour rappel, la déception des Marocains qui ont vu leur pays écarté de la course pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026 au profit du Canada, des États-Unis et du Mexique est immense. De surcroît, l'annonce de la liste des pays arabes ayant voté contre le Maroc, l'Arabie saoudite en tête, a déclenché une vague de colère chez certains Marocains. Sur les réseaux sociaux, ils sont allés jusqu'à appeler le roi Mohammed VI à rompre les relations diplomatiques qu'entretient le Maroc avec ces pays qu'ils qualifient de «traîtres».