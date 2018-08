Lavrov évoque le véritable prétexte des nouvelles sanctions antirusses des États-Unis

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que les États-Unis avaient imposé des sanctions contre la Russie non pas à cause de la Syrie et de l'Ukraine, mais afin d’entraver Moscou.

Lors d'une conférence de presse conjointe avec son homologue serbe Ivica Dačić organisée ce mardi à Moscou, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a évoqué le véritable prétexte des nouvelles sanctions antirusses des États-Unis.

«Il est clair pour tout le monde que les sanctions contre la Russie ont été imposées non pas à cause de la Syrie, ni à cause de l'Ukraine ou de la Crimée, ni à cause de quoique ce soit, sauf par volonté d'utiliser des méthodes de concurrence déloyale, de promouvoir la politique absolument sans perspective de réfrènement de la Russie», a déclaré Sergueï Lavrov.

Détails à suivre