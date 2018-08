2GM: Moscou déclassifie des documents historiques sur la bataille de Koursk

Le ministère russe de la Défense a rendu public des documents déclassifiés racontant les évènements de la Seconde guerre mondiale durant l'été 1943, marqué par la plus importante bataille de chars de l'Histoire, la bataille de Koursk.

On peut y voir que sur ordre du commandant suprême de l'URSS Joseph Staline, des récompenses ont été attribuées aux 23 divisions ayant libéré Belgorod, Koursk et Kharkov. Pour la première fois dans l'histoire du pays, un feu d'artifice est même organisé à Moscou en l'honneur des militaires soviétiques.

On y retrouve également la directive du quartier général du commandement concernant l'approbation du plan de libération de Kharkov. Cette opération se trouve parmi les derniers points de l'offensive des troupes soviétiques.

Bien que le document porte le cachet «importance particulière», les noms de chefs de guerre n'y sont pas mentionnés pour éviter toute possibilité de fuite. Il est notamment fait mention d'une coordination des actions de quatre fronts remis entre les mains des «camarades Youriev et Alexandrov», en référence aux maréchaux Gueorgui Joukov et Alexandre Vassilievski.

Également, un ordre aux troupes du front de Briansk daté du 10 juillet 1943 ordonne aux chefs de divisions d'expliquer aux combattants les moyens de lutte contre les «Tigres», chars allemands ultramodernes. Lors des combats de la bataille de Koursk, les soldats soviétiques sont parvenus à démystifier son invulnérabilité.

Le document indique également la façon dont le commandement parvenait à remonter le moral des troupes.

«L'album reflète la contribution inestimable de ces "dieux de guerre" dans la victoire sur l'envahisseur nazi: ciblés par des tirs de chars soviétiques, des véhicules blindés, des armes ainsi que des fortifications militaires ennemis ne pourront pas être reconstruits», indique le ministère.

La bataille de Koursk, qui s'est déroulée entre le 5 juillet et 23 août 1943, est considérée comme la plus grande bataille de chars de l'Histoire et l'un des tournants de la Seconde guerre mondiale. Près de 2 millions d'hommes y ont participé. Cette bataille a permis à l'URSS de reprendre définitivement la main et l'initiative stratégique.