John Bolton aurait averti d’une éventuelle frappe américaine en Syrie

Le conseiller du Président américain à la sécurité nationale, John Bolton, a déclaré à son homologue russe Nikolaï Patrouchev que Washington était prêt à user de la force contre les troupes gouvernementales syriennes si Damas utilisait des armes chimiques, a annoncé Bloomberg en se référant à ses sources.

Quatre personnes au courant des discussions ont fait savoir à l'agence que John Bolton avait fait cette déclaration le jeudi 23 août lors de sa rencontre à Genève avec le secrétaire du Conseil de sécurité russe Nikolaï Patrouchev.