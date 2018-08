John McCain annonce son verdict concernant le traitement de son cancer du cerveau

Après un an de lutte, le sénateur américain John McCain, âgé de 81 ans, a décidé de mettre fin à son traitement contre son cancer du cerveau, a annoncé sa famille.

Atteint du cancer du cerveau, le sénateur américain John McCain, âgé de 81 ans, a décidé d'arrêter son traitement, a communiqué sa famille, citée par l'agence Reuters.

«Depuis un an, John a dépassé les attentes de survie. Mais les progrès de la maladie et le vieillissement inexorable ont rendu leur verdict. Avec sa détermination habituelle, il a désormais décidé de mettre fin à son traitement médical», a ainsi annoncé sa famille dans un communiqué.

«S'il renonce au traitement, il ne lui reste probablement que quelques semaines à vivre», a expliqué à l'AFP John Boockvar, expert des tumeurs du cerveau à l'hôpital Lenox Hill, qui n'a pas traité John McCain personnellement.

Selon le spécialiste, la durée de survie habituelle après un diagnostic de glioblastome, une forme de cancer très agressive avec un très faible taux de survie, varie entre 12 et 15 mois. À ce stade, les patients se rendent généralement compte que le traitement n'est plus efficace, et passent en soins palliatifs.

John McCain, élu de l'État de l'Arizona, a été le candidat du Parti républicain à la présidentielle américaine en 2008 mais a perdu face à Barack Obama. Il est réputé pour ses critiques de la politique de Donald Trump.