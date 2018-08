Emmanuel Macron rend les USA responsables de la crise du multilatéralisme

Le multilatéralisme est en proie à une crise, a constaté lundi Emmanuel Macron durant son discours annuel aux ambassadeurs de France, avant de mentionner la responsabilité Washington.

«Le multilatéralisme traverse en effet une crise majeure qui vient percuter toutes nos actions diplomatiques, avant tout en raison de la politique américaine», a-t-il souligné.

​Et d’expliquer que le doute sur l’Otan, la politique commerciale unilatérale et agressive conduisant à une quasi-guerre commerciale avec la Chine, le retrait de l’accord de Paris, la sortie de l’accord sur le nucléaire iranien en sont les révélateurs.

Le Président français a par ailleurs relevé que la Chine , pays qui participe activement au jeu multilatéral classique, promeut de son côté sa propre vision du monde.

«Le système multilatéral hérité du siècle passé est remis en cause par des acteurs majeurs et des puissances autoritaires qui fascinent de plus en plus. Devons-nous rendre les armes? Non. Il nous faut prendre de nouvelles initiatives et construire de nouvelles alliances», a-t-il poursuivi.