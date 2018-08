Manœuvres Vostok-2018: la Russie se prépare à des «conflits d’envergure», selon l’Otan

L'Otan suivra de près les vastes manouvres militaires Vostok-2018 prévues en septembre dans l'est de la Russie, a annoncé à Sputnik Dylan White, porte-parole de l'Alliance.

«Tous les pays sont en droit d'entraîner leurs forces militaires, mais il est important que cela soit transparent et prévisible», a-t-il indiqué.

«La Russie et l'Otan ont tenu chacune des points presse consacrés à ces manœuvres dans le cadre du Conseil Russie-Otan du mois de mai. Lors de cette rencontre, Moscou a informé de la tenue des exercices Vostok-2018, tout en observant que leur envergure serait supérieure à celle de Vostok-2014. Nous suivons régulièrement les exercices russes. On fera de même avec Vostok-2018», a poursuivi le responsable.

L'Alliance estime par ailleurs que les exercices Vostok montrent que «la Russie est focalisée sur sa préparation à des conflits d'envergure».

«Cela s'inscrit dans le contexte dont nous sommes témoins depuis un certain temps: une Russie plus fonceuse, augmentant considérablement son budget de défense et sa présence militaire.»

Il a ajouté que des attachés militaires des pays de l'Alliance à Moscou avaient été invités à surveiller les manœuvres et que cette proposition faisait objet d'un examen.

Le Kremlin a de son côté affirmé que Vostok-2018 avait avant tout des enjeux défensifs. «Les capacités de Défense de notre pays dans la situation internationale actuelle, qui nous est souvent hostile, sont absolument justifiées», a observé ce mardi la présidence russe.

D'après l'armée chinoise, également impliquée dans ces exercices, ces derniers offriront une occasion de renforcer les liens et «ne sont pas dirigés contre des pays tiers».

Près de 300.000 militaires, 36.000 blindés, plus de 1.000 avions, hélicoptères et drones participeront aux exercices Vostok-2018, qui seront les plus grandes manœuvres en Russie depuis les exercices Zapad-81, selon le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou.