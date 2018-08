L’armée algérienne évoque la stratégie antiterroriste et le rôle de la 6e région militaire

Le 27 et 28 août, au siège de la sixième région militaire à Tamanrasset, le chef d’état-major de l’armée algérienne a parlé de l’efficacité de la stratégie de la lutte antiterroriste, dont les résultats sont jugés probants, en définissant le rôle de cette région et en louant le travail réalisé dans ce cadre par les unités de l’armée.

Lors de la cérémonie d'investiture, le 28 août, du nouveau commandant en chef de la sixième région militaire à Tamanrasset, le général de Corps d'armées Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire algérienne (ANP) et vice-ministre de la Défense nationale, a mis en avant l'efficience de la stratégie de la lutte antiterroriste mise en place par l'ANP, selon l'Algérie Presse Service (APS).

«Le nombre important de terroristes mis hors d'état de nuire en peu de temps fait montre de l'efficacité de la stratégie adoptée pour l'éradication totale de ce fléau dangereux et dévastateur», a déclaré le chef de l'état-major de l'ANP, saluant les résultats obtenus dans le domaine de la lutte antiterroriste au niveau de la sixième région militaire.

Évoquant la détermination de l'institution militaire algérienne à venir à bout du terrorisme , M. Gaïd Salah a affirmé que «dans ce contexte, il n'y a pas l'ombre d'un doute que la mission de la lutte contre le terrorisme résiduel constitue une mission permanente dont la fin ne sera atteinte qu'après l'éradication du dernier terroriste de notre pays».

Dans ce cadre, étant donné que la sixième région militaire est géographiquement limitrophe avec les pays de la région du Sahel, le vice-ministre algérien de la Défense a mis l'accent, le 27 août, premier jour de sa visite dans cette région, sur l'ampleur de cette dernière «qui revêt une importance hautement vitale et sensible», selon un communiqué du ministère de la Défense. Ce chef militaire a loué «le rôle efficient de ses unités [de la sixième région militaire, ndlr] mobilisées le long de nos frontières, dans la sécurisation de notre pays contre tous les fléaux et menaces, notamment le terrorisme, la criminalité organisée et la contrebande avec toutes ses ramifications», a indiqué le même communiqué.

Selon Ahmed Gaïd Salah, les résultats probants obtenus dans la lutte antiterroriste ne peuvent faire l'économie de la persévérance dans la modernisation des différents corps de l'ANP et de l'édification d'une armée à la hauteur des défis qui se posent au pays. «La mission de défendre, amplement et en permanence, l'Algérie avec toutes ses frontières nationales et de renforcer les fondements de sa sécurité et sa stabilité, exige de persévérer dans l'édification d'une armée puissante et moderne qui jouit toujours d'une disponibilité opérationnelle de haut niveau», a conclu le chef de l'état-major de l'ANP, selon la même source.

Pour rappel, le 28 août, Ahmed Gaid Salah a procédé à la nomination du général-major Mohamed Adjroud au poste de Commandant en chef de la sixième région militaire, en remplacement du général-major Meftah Souab nommé à la tête de la deuxième, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Selon le bilan opérationnel de l'ANP, 131 terroristes ont été neutralisés et des armes et des munitions ont été récupérées en quantité durant le premier semestre 2018. 20 terroristes ont été abattus, 20 autres ont été arrêtés et 5 cadavres ont été découverts durant le premier semestre de l'année en cours, qui a été marqué par la reddition de 76 terroristes, dont la plupart à Tamanrasset.