Trump menace de retirer les États-Unis de l’OMC

Le Président américain estime qu'en l'absence de changements notables au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les États-Unis pourraient décider de quitter l'institution.

«S'ils ne mettent pas un peu d'ordre là-dedans, je me retirerai de l'OMC», a-t-il lancé dans un entretien à Bloomberg News.

Il a ajouté que depuis de nombreuses années les États-Unis ont été «très mal» traités par l'OMC.

Le site d'information politique Axios avait annoncé début juillet que l'administration américaine avait l'intention de déposer un projet de loi permettant d'ignorer les exigences de l'OMC. Si le document est adopté, le Président aura alors le droit de taxer unilatéralement des produits importés sans nécessiter l'approbation du Congrès.

En outre, cette nouvelle norme permettra de faire fi des principes fondamentaux de l'OMC.

Trois semaines plus tard, Donald Trump rencontrait le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et promettait, à l'issue des négociations, que les États-Unis et l'Union européenne travailleraient en commun sur une réforme de l'OMC, déclarant que les États-Unis et l'Union européenne combattraient les «actions malhonnêtes» dans le commerce.

Donald Trump et Jean-Claude Juncker ont cité une longue liste d'actions de ce type attribuées implicitement à la Chine, sans cependant la mentionner ouvertement.

En février dernier, Donald Trump avait qualifié l'OMC de «catastrophe» qui empêchait son pays «de faire de bonnes affaires».