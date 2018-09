Un Boeing 737 prend feu à l’atterrissage à Sotchi, un mort et des blessés (vidéo)

Après avoir atterri à l'aéroport d'Adler, dans le sud de la Russie, un avion de ligne Boeing 737, le vol 579 de la compagnie aérienne Utair en provenance de Moscou et en route vers Sotchi, est sorti de la piste et a fini sa course dans le lit d'une rivière. L'incident a entraîné la destruction du train d'atterrissage et d'une aile, ainsi que l'inflammation du moteur gauche.

Les 166 passagers et six membres d'équipage ont tous pu être évacués. Selon nos dernières informations, 18 personnes, dont trois enfants, ont été légèrement blessées dans l'accident et trois passagers, dont deux enfants, ont été hospitalisés.

L'un des employés de l'aéroport international de Sotchi est décédé au cours des opérations de secours liées à cet incident, apparemment victime d'une crise cardiaque, a rapporté le service de presse de l'aéroport international de Sotchi.

Selon le ministère des Situations d'urgence, un rapport sur la situation a été reçu à 02h59 heure locale (01h59 à Paris).

Les autorités de l'aviation civile et la compagnie Utair enquêtent actuellement afin de déterminer les causes de l'accident. Une enquête pénale a également été ouverte.