21 ans après sa disparition, une lettre controversée de Lady Di refait surface

21 ans après l'accident ayant emporté la vie de la princesse Diana, l'écho de ce drame à glacer le sang résonne encore dans les mémoires.

© AP Photo / Herman Knippertz Même un gâteau: un fan de Lady Di a collectionné ses objets personnels pour 500.000 USD

En 2003, Paul Burrell, ancien majordome de Lady Di, avait dévoilé une lettre manuscrite qui aurait été écrite par Diana Spencer, en personne, 18 mois avant sa mort. Publiée à l'époque par le Daily Mirror , ces mots ont été rappelés par le site Gala à l'occasion du triste anniversaire de la disparition de Diana Spencer.

«Je suis assise aujourd'hui à mon bureau en octobre, dans l'attente de quelqu'un qui me prenne dans ses bras et me pousse à rester forte et à garder la tête haute», avait-elle ainsi écrit en évoquant cette période de sa vie.

​Sa solitude, exprimée dans son message, semble être d'autant plus intense car elle soupçonnait son mari de l'époque, le prince Charles, de vouloir préparer un accident de voiture pour pouvoir enfin épouser sa maîtresse.

«Cette étape particulière de ma vie est la plus dangereuse: mon mari planifie actuellement "un accident" avec ma voiture, une défaillance des freins et une grave blessure à la tête afin de lui laisser la voie libre pour épouser Tiggy», poursuivait-elle, citée par Gala.

© AFP 2018 Patrick Riviere Le fils de la princesse Diana pointe du doigt les coupables de sa mort

Néanmoins, comme l'indique The Telegraph , le majordome savait imiter l'écriture de la princesse Diana et pourrait ainsi être lui-même l'auteur de cette lettre.C'est en tout cas ce que pense Lucia Flecha, une amie et confidente de la princesse.

«Je n'y crois toujours pas (…). Je ne pense pas qu'elle craignait pour sa vie, et encore moins le prince Charles, le futur roi du pays» avait-elle déclaré, citée par The Telegraph.

Diana Spencer, ex-épouse de Charles, prince de Galles, est décédée dans un accident de voiture pendant ses vacances à Paris, qu'elle passait en compagnie de ses deux fils Harry et William, et de Dodi al-Fayed. La responsabilité de l'accident a été imputée au conducteur du véhicule Henri Paul, qui avait pris le volant en état d'ébriété ainsi qu'aux paparazzi qui poursuivaient la voiture.