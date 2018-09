Première dans la lutte antiterroriste: l’armée algérienne saisit six drones

Au cours de récentes opérations antiterroristes, l’armée algérienne a récupéré, et c’est une première, six drones. C’est ce qu’a indiqué un bilan du ministère de la Défense, cité par le quotidien L’Expression, le 3 septembre, en précisant que cette saisie était prise très au sérieux par le commandement militaire.

© AP Photo / Anis Belghoul L’armée algérienne évoque la stratégie antiterroriste et le rôle de la 6e région militaire

Selon le bilan du ministère, «l'ANP a fait état de la récupération de six avions sans pilote (drones), ce qui est une nouveauté, ces appareils sont généralement utilisés pour l'espionnage.»

La récupération de ces appareils par les unités antiterroristes de l'armée algérienne est une sérieuse source d'inquiétude pour le commandement militaire. En effet, selon le journal, «les experts n'excluent pas de voir les terroristes recourir à des drones pouvant potentiellement transporter des munitions [pour les utiliser dans des opérations de bombardement, ndlr] et un tel scénario doit être pris très au sérieux.»

Lors de la cérémonie d'investiture, le 28 août, du nouveau commandant en chef de la sixième région militaire à Tamanrasset, le général de corps d'armées Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire algérienne (ANP) et vice-ministre de la Défense nationale, a mis en avant l'efficience de la stratégie de lutte antiterroriste mise en place par l'ANP, selon l'Algérie Presse Service (APS).

Évoquant la détermination de l'institution militaire algérienne à venir à bout du terrorisme, M.Gaïd Salah a affirmé que «dans ce contexte, il n'y a pas l'ombre d'un doute que la mission de lutte contre le terrorisme résiduel constitue une mission permanente dont la fin ne sera atteinte qu'après l'éradication du dernier terroriste de notre pays.»

Selon le bilan opérationnel de l'ANP, 131 terroristes ont été neutralisés et des armes et des munitions ont été récupérées en quantité durant le premier semestre 2018. 20 terroristes ont été abattus, 20 autres ont été arrêtés et 5 cadavres ont été découverts durant le premier semestre de l'année en cours, qui a été marqué par la reddition de 76 terroristes, dont la plupart à Tamanrasset.