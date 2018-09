Le rapport français sur les médias frappe par son caractère antirusse, selon Moscou

Le rapport «Les manipulations de l'information: un défi pour nos démocraties» publié mardi en France frappe par son caractère antirusse, estime la diplomatie russe qui a également qualifié le contenu de ce document de «faux».

Selon la diplomatie russe, sa publication peut témoigner des préparatifs de mesures restrictives à l'égard des médias russes en France.

Le 4 septembre, le Centre d'analyse, de prévision et de stratégie (CAPS) du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire (IRSEM) du ministère des Armées avaient publié un rapport de 214 pages dans lequel ils s'en étaient pris à Sputnik et à la chaîne russe RT, qualifiés par les autorités françaises de «propagandistes». Afin de les «décrédibiliser», les auteurs de ce document proposent de ne pas accréditer les journalistes de ces deux médias.