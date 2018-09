Moscou: les terroristes comptent se servir des civils d’Idlib comme boucliers humains

En éloignant la population d'Idlib de la ligne de contact avec l'armée syrienne, les terroristes de ce gouvernorat comptent s'en servir plus tard dans ses intérêts, estime le ministère russe des Affaires étrangères.

«Les terroristes empêchent l'évacuation des civils de la zone de désescalade d'Idlib via les couloirs humanitaires mis en place», a déclaré Maria Zakharova, porte-parole du ministère.

«[Ils] font éloigner les habitants des villages de la ligne de contact avec les forces gouvernementales vers le fond de la province, comptant, comme d'habitude, les utiliser comme boucliers humains», a-t-elle ajouté.

Le gouvernorat d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du Front al-Nosra* depuis 2015. Les membres de groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires aux termes des accords sur la réconciliation. Des terroristes du Front al-Nosra* et de Daech* y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière israélienne et jordanienne.

Ces derniers temps la tension autour du gouvernorat d'Idlib s'est accentuée en vue d'une prochaine offensive. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov, les États-Unis, conjointement avec la France et le Royaume-Uni, envisagent un nouveau bombardement en Syrie au motif de l'utilisation par Damas d'armes chimiques.

