Impossible d'assurer la paix en Europe sans la Russie, selon Sebastian Kurz

À la tête de l'UE, Vienne promouvra le dialogue avec Moscou

Malgré la «révérence» de la chef de la diplomatie autrichienne Karin Kneissl devant Vladimir Poutine , la politique de Vienne à l'égard de Moscou n'a pas changé, affirme le chancelier Sebastian Kurz

«Notre politique dans les relations avec la Russie reste inchangée. Les sanctions ont été reconduites en juin, et nous avons naturellement soutenu cette décision. Pourtant, après le mariage [de Mme Kneissl, ndlr], j'ai eu des négociations de travail avec le Président russe», a souligné M.Kurz dans un entretien accordé au magazine allemand Der Spiegel.

«D'une part, il faut réagir aux violations du droit international et à l'agression russe. De l'autre, il est important de maintenir un dialogue. Et nous le ferons, car il n'est possible d'assurer la paix sur ce contient qu'avec la Russie, et pas contre la Russie», a constaté le chancelier.