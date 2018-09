«Tu me rembourseras plus tard en yuans»: Poutine dépanne Xi et lui achète de l'hydromel

En marge du Forum économique oriental de Vladivostok, les Présidents russe et chinois ont visité une exposition où Vladimir Poutine a acheté un bocal de sbitène, cet hydromel traditionnel russe, pour Xi Jinping qui a regretté «ne pas avoir de roubles» sur lui. «Tu me rembourseras plus tard en yuans», a répondu Vladimir Poutine du tac au tac.

Mardi, à l'issue de négociations en marge du Forum économique oriental de Vladivostok, Vladimir Poutine a visité en compagnie de son homologue chinois Xi Jinping l'exposition Rues de l'Extrême-Orient russe où il a acheté un bocal de miel et un autre de sbitène, cet hydromel traditionnel russe, qu'il a tendu à son interlocuteur.

Dans le pavillon consacré au miel, Vladimir Poutine a goûté un miel-crème fabriqué dans la région et s'est intéressé au sbitène préparé à base de ce même miel. Le Président a choisi deux bocaux vendus 200 roubles pièce (environ 2,50 euros), un de miel et l'autre de sbitène, les a payés et a remis ce dernier à Xi Jinping.

«J'ai peur de ne pas avoir de roubles», a dit le Président chinois.

«Tu me rembourseras plus tard en yuans», lui a répondu Vladimir Poutine.

Путин купил для Си Цзиньпина крем-мед за 200 рублей. Сказал, что дарит, но после пошутил: "Юанями потом вернешь" pic.twitter.com/YfoGspj09t — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 11 сентября 2018 г.​

Les deux Présidents se sont vu présenter le potentiel économique de la région de l'Amour, notamment les projets dans le domaine spatial, l'agriculture et l'industrie chimique. Ainsi, le projet d'un pont enjambant le fleuve Amour doit permettre le transport de 4 millions de tonnes de marchandises et élargir la gamme des produits agricoles livrés en Chine.

En outre, en visitant le pavillon consacré aux poissons et fruits de mer russes, Russian fish house, les deux hommes ont été invités par les chefs présents à enfiler des tabliers et à faire préparer des crêpes avant de les garnir de produits de leur choix et de les manger accompagnés d'un petit verre de vodka.

Les deux hommes ont également été informés de matchs de hockey entre enfants qui sont organisés sur la frontière russo-chinoise, cette dernière étant «violée» à de nombreuses reprises durant un seul match.

L'exposition qui se tient en marge du Forum doit montrer à ses participants et invités le potentiel économique et les traits culturels et nationaux des régions extrême-orientales.

L'agence Rossiya Segodnya est le partenaire général dans le domaine de l'information du Forum économique oriental qui se tient à Vladivostok du 11 au 13 septembre.