Vostok-2018: tirs de missiles antiaériens d’envergure dans le sud de la Sibérie (vidéo)

Dans le cadre des manœuvres d’envergure Vostok-2018, des tirs de missiles antiaériens ont été dirigés vers le polygone de Telemba, dans la République russe de Bouriatie. Des systèmes tels que les S-400 et S-300 mais aussi des Tor et Bouk avaient à détruire plus de 30 cibles.

Selon le scénario de l’exercice, des aéronefs ennemis apparaissent dans l’air et volent à des vitesses et des altitudes différentes. Actionnés tous en même temps, les systèmes antiaériens ont neutralisé avec succès leurs cibles.

Plus vastes manœuvres militaires depuis 40 ans, Vostok-2018 ont débuté le 11 septembre en Extrême-Orient. Ce déploiement massif auquel participent les armées chinoise et mongole se prolongera jusqu'au 17 septembre, sous la direction du ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou. Y prennent part 300.000 militaires, 36.000 véhicules blindés, 80 bâtiments et plus d'un millier d'avions et de drones.