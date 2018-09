L’UE renouvelle les sanctions individuelles à l’encontre de la Russie

Les pays de l’Union européenne ont décidé de prolonger de six mois les sanctions visant 155 personnes physiques et 44 sociétés pour leur implication présumée dans le conflit dans l’est de l’Ukraine.

L'Union européenne a prolongé de six mois les sanctions individuelles contre la Russie, a annoncé le Conseil européen dans un communiqué.

Ces restrictions, visant 155 personnes physiques et 44 sociétés, prévoient le gel de leurs avoirs et l'impossibilité pour eux d'obtenir un visa pour entrer sur le territoire de l'UE.

Commentant cette démarche, Moscou a affirmé que ces sanctions ne méritaient pas son attention.

En mars 2014, l'Union européenne a introduit ces sanctions individuelles contre «les actions menées contre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine». Parmi les personnes physiques et morales frappées par ces restrictions figurent des chefs d'entreprises et de hauts responsables russes, ainsi que des miliciens et les dirigeants des Républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk.