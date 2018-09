Ce que fait la police militaire russe dans le «berceau» de la guerre syrienne

Les militaires russes ont acheminé de l’aide humanitaire à Deraa, cette ville du sud de la Syrie où en mars 2011 a éclaté la guerre qui secoue le pays depuis plus de sept ans. De nombreux immeubles de cette agglomération sont démolis, mais le déblayage des ruines et des fortifications est en cours. Pendant plus de sept ans, ces dernières divisaient ces territoires en deux: ceux contrôlés par les forces gouvernementales et ceux occupés par des radicaux issus de différents groupes armés.

Après que le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie a fait son entrée dans le processus de négociations, les habitants ont eu l’espoir que le conflit serait finalement réglé.

«Nous ne nous contentons pas de cesser le feu, nous prêtons notre concours au rétablissement des infrastructures sociales et au retour à la vie paisible dans différentes régions du sud de la Syrie», a expliqué aux journalistes Sergueï Kouralenko, commandant adjoint du groupe militaire russe dans ce pays proche-oriental.

Outre les denrées alimentaires, les militaires russes ont acheminé à Deraa du matériel scolaire pour les enfants. Se rendant d’une agglomération à l’autre, ils échangent avec les locaux et dressent la liste de ce dont ils ont besoin.