Porochenko vante sa «victoire sur la Russie», Moscou sceptique

Piotr Porochenko s'est félicité vendredi de «vaincre» la Russie sur le terrain économique, évoquant l'association entre l'Ukraine et l'Union Européenne qui est entrée en vigueur en septembre 2017.

«Je peux constater que nous l'avons emporté sur la Russie, et cela fait déjà plus d'un an que l'accord d'association entre l'Ukraine et l'UE est en vigueur. La part de l'UE dans les exportations varie entre 42 et 43%, s'approche précipitamment de 50% et cela répare considérablement les dommages que nous a causés la Russie», a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Commentant cette déclaration, Frants Klintsevitch , vice-président de la commission de la défense du Conseil de la Fédération (chambre haute du parlement russe), a attiré l'attention sur le fait que «plus de millions d'Ukrainiens» travaillaient sur le territoire russe et ce, malgré l'association évoquée.

«Piotr Porochenko a une fois de plus roulé dans la farine son propre peuple, en manipulant les chiffres», a-t-il estimé sur son compte Facebook.

© Sputnik . Alexei Kudenko Rappelé de son poste pour antisémitisme, il veut devenir Président de l'Ukraine

Ces dernières années, Kiev mène une politique de substitution aux importations en provenance de Russie. Dans le même temps, selon le Service douanier russe, le volume des échanges russo-ukrainiens a atteint 5,838 milliard de dollars entre janvier et mai 2018, en hausse de 28,7% sur un an. Qui plus est, selon le Service statistique ukrainien, la Russie est le premier investisseur dans ce pays, sa part dans l'ensemble des investissements étrangers étant de 36%.