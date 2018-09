Une fausse lettre de «Poutine» circule à l’aube des élections aux USA

Depuis que le congressiste républicain, Dana Tyrone Rohrabacher, sympathisant de la Russie de longue date, s'est qualifié, parmi d'autres, pour l'élection de novembre lors des primaires en Californie, les démocrates font de leur mieux pour le présenter comme un «ami de Poutine». Le directeur des communications de l'agence Rossiya Segodnya, Piotr Lidov-Petrovski, a publié sur Facebook une photo de la «lettre» de Vladimir Poutine qui appelle à soutenir le membre républicain du Congrès, Dana Rohrabacher.

Dans cette lettre, «le Président russe» soutient «son ami» Dan Rohrabacher, avec qui il avait «travaillé ensemble pendant cent ans»:

«Dana n'hésite jamais à mettre de côté les priorités de la Californie pour se focaliser sur l'aide au peuple russe et à mon égard. J'apprécie vraiment ça. Et il n'est pas facile de faire la navette entre Moscou et Washington si souvent pour maintenir l'apparence de vivre en Californie. Vous ne pouvez pas acheter ce genre d'amitié», lit-on dans la lettre.

«L'Amérique a besoin de plus de dirigeants comme Dana qui ne sont pas intéressés par les banalités, comme les droits de l'Homme ou les élections "libres" et "équitables". Il admet que le monde s'améliore grâce à une Russie forte, ambitieuse et en expansion. Dana est notre homme», conclut le «Président russe».

Selon M.Lidov-Petrovski, les représentants du Parti démocrate distribuent cette fausse lettre aux électeurs.

«Apparemment, c'est pour cela que nous serons sanctionnés par de nouvelles sanctions pour ingérence dans le libre arbitre de leurs citoyens. La preuve, d'après leurs standards, est solide», conclut le journaliste.

Dana Rohrabacher est perçu comme un «ami de Poutine» parce qu'il s'est notamment opposé à l'élargissement de l'Otan, aux sanctions antirusses (qu'il a qualifiées d'hypocrites), qu'il a approuvé le rattachement de la Crimée à la Russie le qualifiant de choix réfléchi de ses habitants.