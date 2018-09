L’agence Sputnik classée parmi les 20 médias en ligne les plus lus en France

Ayant triplé le nombre de ses lecteurs depuis l’été 2017, l’agence d’information internationale Sputnik a encore renforcé ses positions dans l’espace médiatique. Elle a été classée parmi les 20 médias en ligne les plus lus en France, selon l’entreprise américaine d'analyse publicitaire ComScore MMX Multi-Platform.

ComScore, entreprise américaine d'analyse publicitaire et d'évaluation de médias reconnue, a classé l'agence Sputnik parmi les 20 médias en ligne les plus lus en France, selon les données de juin 2018. Selon ComScore, l'agence talonne ainsi des géants tels que Les Échos et Le Dauphine Libéré.

Sputnik se place à la cinquième place parmi tous les sites de médias étrangers en France, dépassant la BBC, The Guardian et CNN. L'agence devance également certains géants français tels que Libération, CNews et L'Obs.

En juillet 2017, cette même entreprise avait constaté que Sputnik était le 69e média le plus lu en France.

Les propres données de Sputnik, qui reposent sur des statistiques collectées sur les réseaux sociaux ainsi que depuis des ordinateurs et des portables, montrent que son audience globale a triplé depuis juillet 2017.

Sputnik tient à remercier tous ses lecteurs pour leur foi dans le pluralisme des opinions et le respect de la liberté d'expression à laquelle ils sont attachés. L'agence exprime également sa reconnaissance à ses lecteurs toujours plus nombreux en Afrique, en Belgique, au Canada et en Suisse, ainsi qu'à ses lecteurs francophones à travers le monde entier.