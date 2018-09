«Insolence d’Israël»: message de condoléances d’Assad à Poutine suite au crash de l’Il-20

Bachar el-Assad a exprimé ses condoléances à Vladimir Poutine suite au crash de l'Il-20 russe qui a fait 15 morts parmi les militaires et a déclaré que ce drame était le résultat de «l'insolence» d'Israël, a indiqué l'agence SANA.

«J'exprime, de ma part personnellement et de la part du peuple syrien, mes sincères condoléances suite à l'accident de l'avion militaire russe Il-20 en mer Méditerranée ayant causé la mort de militaires-héros, qui remplissaient une mission héroïque des Forces armées russes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en Syrie», a indiqué le Président syrien.

Avant d'ajouter:

«Ce triste accident est le résultat de l'insolence et du déchaînement d'Israël qui use régulièrement des méthodes les plus sales pour arriver à ses fins ignobles et déclencher des agressions dans la région.»

Le 17 septembre, vers 23h00, tout contact a été perdu avec l'équipage de l'appareil russe Il-20, qui était de retour sur la base aérienne de Hmeimim, à 35 km des côtes syriennes. 15 personnes ont été tuées dans l'accident. La perte de tout contact avec l'appareil a coïncidé avec les frappes de l'aviation israélienne contre la Syrie et le tir de missile depuis un navire français, a précisé la Défense russe. Le commandement français a dit n'avoir rien à voir avec le drame.

© Sputnik . Alekseï Filippov Poutine: les opérations des forces israéliennes en Syrie sont réalisées en violation de la souveraineté du pays

Menant des frappes en Syrie, des pilotes israéliens se sont abrités derrière l'avion russe Il-20 qui s'est retrouvé sous le feu des systèmes de défense aérienne syriens S-200, a déclaré mardi le porte-parole du ministère russe de la Défense , Igor Konachenkov. Les avions israéliens «ont délibérément créé une situation dangereuse pour les navires de surface et les aéronefs dans la région», d'après le ministère russe de la Défense. Israël n'avait pas prévenu la Russie de son opération militaire . Moscou considère les démarches israéliennes comme hostiles et se réserve le droit de répondre.