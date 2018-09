Trump empêche-t-il la normalisation des liens UE-USA? Berlin met les points sur les i

L'Allemagne et l'Union européenne doivent tenir compte des changements dans les relations transatlantiques afin de construire leurs relations avec Washington au lieu d'attendre l'arrivée d'un nouveau Président aux États-Unis, a écrit le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas, sur son compte Twitter.

«Nombreux sont ceux qui pensent qu'il faut attendre le départ de Trump et qu'après lui tout sera comme avant. Je crois qu'il s'agit d'une erreur. Il y a des changements structurels dans les relations transatlantiques. C'est ce à quoi nous devons nous adapter stratégiquement en Allemagne et surtout en Europe.»

© AP Photo / Michael Sohn Face aux USA, il ne faut pas rester comme un lapin devant un boa, selon Berlin

Le 25 août, le ministre allemand des Affaires étrangères avait déclaré, en s'exprimant devant les ambassadeurs allemands, qu'il était «grand temps de réévaluer le partenariat transatlantique de manière raisonnable, critique et même autocritique». Lors de cette conférence, il a également appelé l'UE à créer son propre système de paiements alternatif à SWIFT.

Auparavant Heiko Maas avait indiqué dans un article publié dans le journal Handelsblatt que les États-Unis et l'Europe étaient en train de s'éloigner, leurs intérêts et leurs valeurs étant de plus en plus divergents.