Un Russe arrêté en Norvège: acte «injustifié et absurde», selon l’ambassade

Alors qu'un citoyen russe a été arrêté vendredi à l'aéroport d'Oslo par l'Agence de sécurité de la police norvégienne (PST), l'ambassade russe en Norvège souligne qu'elle considère que cette interpellation est infondée.

«L'ambassade de la Fédération de Russie confirme la détention le 21 septembre 2018 à l'aéroport d'Oslo du citoyen russe après sa participation à une conférence internationale tenue au parlement norvégien. Nous estimons que l'arrestation et la détention qui a suivi ont un caractère ridicule et ont été effectuées sous un prétexte absurde. Nous fournissons une assistance consulaire et protégeons les droits et les intérêts de notre citoyen», a posté l'ambassade russe en Norvège sur sa page Facebook.

Le détenu est soupçonné d'avoir collecté des renseignements et pourrait faire face à une peine de trois ans d'emprisonnement, si sa culpabilité est prouvée. L'avocat du citoyen russe, Hege Kristine Aakre, a indiqué que le suspect, un homme de 51 ans, ignorait les raisons de son arrestation.

La conférence à laquelle le détenu a participé portait sur le thème de la digitalisation et a rassemblé 79 participants de 34 pays, tous fonctionnaires des administrations parlementaires.