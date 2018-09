Exposition «Munich 38» à Moscou: «Plan de guerre contre la Tchécoslovaquie» (photos)

Les Archives fédérales de Russie ont préparé et publié sur internet 473 documents concernant l'entente de Munich et classés secrets auparavant, et plus de 200 d'entre eux ont été présentés à l'exposition «Munich 38. Au seuil d'une catastrophe», a raconté à Sputnik Andreï Artizov, directeur de l'établissement.

Exposition «Munich 38» à Moscou: «Plan de guerre contre la Tchécoslovaquie»

«Préparant l'exposition, je lisais les documents de l'époque. À ma grande surprise, j'ai constaté qu'il ne s'agissait pas seulement d'une crise politique, mais du plan de guerre contre la Tchécoslovaquie», a déclaré à l'agence Valeri Artsibachev, auteur de l'exposition «Munich 38. Au seuil d'une catastrophe».

Et d'expliquer que des unités paramilitaires et celles de soi-disant volontaires polonais avaient été préparées contre la Tchécoslovaquie.

«Cette exposition est une confirmation éclatante de la nécessité de considérer les événements de cette période dans le contexte historique général. L'entente de Munich qui est devenue un prélude à la Seconde Guerre mondiale a couronné la politique, en fait, criminelle de pacification du Troisième Reich», a déclaré le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, intervenant à l'ouverture de l'exposition.

Et d'ajouter que la politique pacifiste de l'Occident avait rendu possible l'agression de l'Allemagne nazie contre ses voisins et ses propres citoyens, Juifs et membres d'autres groupes ethniques. Cela s'est soldé par une tragédie mondiale.