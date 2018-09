«L’Armée la plus puissante»? Les propos de Porochenko tournés en dérision en Ukraine

Les affirmations de Piotr Porochenko selon lesquelles l'armée ukrainienne est devenue «la plus puissante du continent» ont été moquées par le député de la Rada suprême (parlement monocaméral) Vadim Rabinovitch.

«Effectivement, notre armée est la plus puissante du continent, je l'ai entendu dire par le Président et par nombre de nos commandants supérieurs. J'ai une question. Dites-moi, s'il vous plaît, si nous avons la plus forte armée du continent, à quoi bon adhérer à l'Otan? Que l'Otan vienne alors nous rejoindre. Nous sommes les plus forts», a-t-il ironisé à l'antenne de la chaîne de télévision «112 Ukraine».

Dans son discours annuel devant le parlement, Piotr Porochenko a affirmé que l'armée ukrainienne avait retrouvé ses capacités de combat tandis que précédemment, il avait déjà annoncé à plusieurs reprises que l'armée ukrainienne était «la plus puissante du continent».

Le Président ukrainien, Piotr Porochenko, a déclaré le 26 août dernier que son pays continuerait à suivre les chemins européen et euro-atlantique pour devenir membre de l'UE et de l'Otan. Selon lui, «certains hommes politiques à l'intérieur et à l'extérieur de l'Ukraine» ne croient pas à la perspective de l'adhésion ukrainienne à l'UE et à l'Otan, mais il est sûr que Kiev répondra tôt ou tard aux critères d'adhésion à ces institutions.

L'ancien secrétaire général de l'Otan, Anders Fogh Rasmussen, a lui aussi précédemment déclaré que pour intégrer l'Otan l'Ukraine devrait remplir plusieurs critères, ce qui prendrait beaucoup de temps.

Les experts estiment que Kiev ne pourra pas prétendre à devenir membre de l'Otan avant les 20 prochaines années.